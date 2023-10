Bodø-artisten Maud med låtslipp

Bodø-jenta Maud, eller Kristine Hoff som hun også heter, har gitt ut låt.

Artisten, komponisten og produsenten fra Bodø har i løpet av kort tid skapt bølger både nasjonalt og internasjonalt med sin drømmende, overjordiske elektroniske popmusikk.

I februar 2024 slipper hun sitt andre album og så langt har hun allerede sluppet singlene «Stranger» og «Remind Me» fra albumet.

Hennes nyeste låt «Can’t You See Me» handler om å komme i kontakt med en følelsesmessig utilgjengelig person og ettereffektene av dette.

– Jeg skrev denne låten da jeg var i et slags «fuck off»-modus. Jeg visste at jeg fortjente bedre, og klarte derfor kanalisere følelsen av å ha blitt avvist inn i et tankesett som heller styrka meg.

Det sier Kristine Hoff, kjent under artistnavnet Maud, som nylig ble tildelt Nord-Norges største musikkstipend Arctic Talent. I slutten av måneden legger hun ut på sin første Europa-turné.

Vi tok en prat med Hoff i forbindelse med låtslippet.

