Bodø Demenskor inviterer til magisk sommerkonsert

Onsdag 12. juni inviterer Bodø Demenskor til en storslått konsert i Stormen Konserthus.

Bodø Demenskor ble etablert i mars 2023. Et tilbud som har gitt glede til mange.

Linn Hege Larsen, daglig leder i Gode Øyeblikk, forklarer at minner knyttet til sang og musikk lagres på et annet sted i hjernen enn andre minner. Dette betyr at selv om kormedlemmene kanskje ikke husker spesifikke øyeblikk, som for eksempel en korøvelse, bærer de likevel med seg den gode følelsen videre.

Musikken gir positive assosiasjoner, sier Larsen, og legger til at pårørende har fortalt henne at følelsene etter en korøvelse kan sitte i kroppen hele kvelden.

