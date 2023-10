Bodø elsker bygderock – Rotlaus til utsolgt Svømmehallen Scene

Hva er det med vestlandsk bygderock som fanger det norske folk?

Dette spørsmålet måtte vi stille vokalist, gitarlist og låtskriver i Rotlaus, Bjørn Marius Øyehaug.

I dag, fredag 13. oktober, kommer nemlig Rotlaus til Svømmehallen Scene. Etterspørselen var stor og konserten ble raskt utsolgt.

Dette gleder Øyehaug, som trives godt med å spille for et nordnorsk publikum. Kanskje fordi Øyehaug er 25 prosent nordlending? Om det er snevet av Inndyr som gjør at Rotlaus er så populær, vites ikke, men en ting er klart.

Rotlaus skaper god stemning og er det en ting vi nordlendinger liker, så er det jo en real bygdefest.

Hør praten med Rotlaus-veteranen her: