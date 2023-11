Bodø Filmfestival – I år med kulinarisk kino

15.-18. oktober er det endelig duket for Bodø filmfestival.

Førstkommende onsdag kickstartes det hele med dokumentaren Brødrene Johansen. Filmen handler om brødrene Johansen som kommer fra en liten bygd. En bygd som kun huser 25 innbyggere. Her har fem brødre i et halvt århundre delt gode og onde dager på slektsgården.

Videre finner man et variert program med noe for en hver smak. Man kan kjøpe enkeltbilletter eller festivalpass. Kjøper du festivalpass kan du se alle 13 filmene som spilles på festivalen.

Ønsker du en kulinarisk opplevelse? Da kan du for eksempel kjøpe billetter til filmen Delicieux. Fredag 17. november klokken 20.00 er det nemlig klart for kulinarisk film. Her kan du nyte 3 små retter fra restaurant-nyheten Txaba, samt noe godt å drikke.

Les mer om programmet her.

Vi tok en prat med styreleder for festivalen, Gard Figenschou Eriksen.

Hør innslaget her: