Bodø Kammerkor – På jakt etter nye sangtalenter

Høstsemesteret er i gang, noe vi også ser i kulturlivet.

Bodø Kammerkor er klar for ny sesong og dirigent Jon Fylling lover mye fint i vente. I oktober kan du høre koret tolke «Messe i D-dur» av Antonin Dvorak og i desember er det klart for den tradisjonelle julekonserten «Toner til jul». I år har de fått med seg Bodø Strykekvintett på laget og det er ingen tvil om at dette vil trekke publikum og trylle fram god julestemning.

Vi tok en prat med Fylling, som har en lang karriere bak seg. I praten med Fylling får du høre mer om hva som er så fint med å synge i kor, diverse utfordringer som kan oppstå og ikke minst litt om høydepunktene fra hans karriere.

Og du? Har du kanskje et sangtalent i magen? Kom på audition mandag 4. september klokken 17.00.

Mer informasjon finner du her.

Hør praten med Jon Fylling: