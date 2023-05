Bodøgutt klar for semifinale i the Voice

Bodøgutten Isak Øvrevold imponerer nok en gang i The Voice og har kapret seg plass i semifinalen.

Vi tok en prat med Isak om reisen hans fram til nå. Isak kan avsløre at han ikke blir særlig nervøs i forkant av sendingene, til tross for at det er direktesendt og store deler av Norge sitter og ser på.

Har han selv troen på at han blir med hele veien til finalen eller kanskje til og med vinner?

Avslutningsvis måtte vi også stille ham et viktig spørsmål:

Fotball eller Musikk?

Hele praten med Øvrevold hører du her: