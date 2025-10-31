Bodøjenta slipper ny musikk og spiller konsert på hjemmebane

Bodøjenta Kristine Hoff, for mange kjent under artistnavnet «Maud», slipper ny låt på selveste halloween. Det blir også markert med konsert på hjemmebane.

Maud har flyttet til Oslo, men er stadig på besøk i hjembyen. Når hun i dag slipper ny musikk markeres det med konsert på Sinus i Stormen Konserthus.

«The Maze» er nyeste låta fra Bodøartisten.

Oppholdet i hjembyen blir av det korte slaget denne gangen, da turen går rett videre til København og ny konsert der på søndag.

Hør praten vår om konsertene og den nye låta her: