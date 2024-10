Bodøjente ute med ny låt

Bodøjenta Andrea Lovise Løkaas har gitt ut låt.

20 år gamle Andrea Lovise Løkaas har nettopp gitt ut låta Professional. Som artist, låtskriver og produsent har hun mange baller i lufta, og den nye utgivelsen er hennes femte på diverse strømmeplattformer.

Løkaas har holdt på med musikk så lenge hun kan huske, men det var først da hun deltok på FRUKT – et kulturtilbud for ungdom i høst- og vinterferien – at hun fikk sjansen til å stå på scenen. Dette ble et vendepunkt for henne, noe som ga henne den selvtilliten hun trengte for å våge seg utenfor komfortsonen.

FRUKT er et av flere kulturtilbud som har blitt satt på pause på grunn av diverse kutt fra kommunen.

– Utrolig dumt, sier Løkaas, som s legger til at hun neppe hadde vært der hun er i dag om det ikke var for tilbud som FRUKT.

Vi tok en prat med Bodøjenta, som har store planer om å slippe mer musikk fremover. Vi gleder oss til å følge med på Løkaas videre!

Hør innslaget her: