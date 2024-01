Superstjerna Bryan Adams til Bodø!

Den prisbelønnede publikumsfavoritten fra Canada tar med seg hitparaden sin til Nordlandshallen 2. juli 2024!

Det skriver Parkenfestivalen og Bodø 2024 i en pressemelding.

Helt siden Bodø fikk tildelt status som Europeisk kulturhovedstad har Bodø2024 og Parken sett på muligheten til å gjøre en stor konsert sammen i 2024. Nå har de gleden av å annonsere Bryan Adams sin nordligste konsert!

– Vi gleder oss veldig til å få besøk av Bryan Adams. Her snakker vi om en artist som har skrevet noen av rockehistoriens største slagere, og som fortsatt leverer varene på hver eneste konsert. Vi er stolte over at Adams har valgt Bodø som sitt nordligste stoppested på turneen, og vi er sikre på at dette blir en konsert for historiebøkene, det sier kommunikasjonssjef i Bodø 2024, Helge Grønmo.

Her er det med andre ord bare å finne fram kalenderen og sette en sirkel rundt 2. juli 2024.

Dette blir rått!

