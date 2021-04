Captured by Liberty – tilbake med store planer!

Too punk to be pop. Too pop to be punk.

Det fikk Captured by Liberty høre av de store gutta da de var nede i 14 års alderen, snart 10 år siden. Siden da har bandet laget over 70 ferdige låter, og 150 uferdige ideer. I fjor begynte dem å ta opp noen av låtene på egenhånd hjemme på kjøkkenet til vokalist og låtskriver Tommy Jee Westermann.

Deres første singel på over 2 år kom ut i dag 30.april, og Tommy røper at det er flere låter på vei. Captured by Liberty sier nå at de er tilbake for fullt.

Hør intervjuet og se link til nye låten nederst i saken!

Spisebordet hjemme hos Tommy måtte vike for studioriggen.

Foto: Tommy Jee Westermann

Captured by Liberty, her avbildet med Iver Seljeseth (gul genser) (Glovarm) før Sementblues i Kjøpsvik 2019.

Foto: Svein Spjelkavik