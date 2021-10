Dag Sørås er lørdag klar med showet «Vrangforestilling» i Stormen konserthus. Vi har tatt en prat med den morsomme nordlendingen.

Til tross for at han ikke eier arbeidsmoral, så er Dag Sørås en særdeles produktiv komiker. To år etter hans hittil mest suksessrike show «Emokrati», så er han igjen klar for scenen.

