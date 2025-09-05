NETTRADIOPODKASTER 06. september 2025
   
Dama Di skal ut på norgesturne

Benjamin Solås05.09.2025
Bent og Christian forran Dama Di. Foto: Pernille Tømmerås/AN.

I år fyller Dama Di 15 år, ikke de dame altså, men utestedet og kulturinstitusjonen i Bodø.

Det skal markeres med Norgesturne og stor feiring. Hør mer om konseptet i kulturnytt:

Her er planen for programmet på takeoveren i Oslo den 18. September, hvor Jørgen Nordeng har stått for bookingen:

  • Kunst: Per Heimly, John S. Jamtli, Unni Askeland
  • Live: Smeke Reven, Halv ti på Torsdag (TBA), Jørgen Nordeng & Torgeir Waldemar
  • DJ: DJ Simon (country mellom slagene)
  • Konferansier: Bent Lindahl

 

  • Rap: Styggtann, Smeke Reven, Big Daddy Karsten + én TBA
  • DJs: Dr. Sepi/Seip & Jan Steigen, GOVV, Olle Abstract, DJ Nuhhh, Kristian Solhaug (The Cruel Intentions)

Videre går turneen til Trondheim, Bergen og Tromsø før det avsluttes i Bodø på Dama Di. Datoene for dette er ikke satt enda.

Mer om turneen kan du lese på an.no her.

Benjamin Solås

