Danske blir ny direktør i Stormen

Stormen annonserte mandag ettermiddag at de nå har ansatt ny Direktør. Det er 48 år gamle Rasmus Adrian som har fått jobben og han tiltrer i stillingen 1. Mai.

– Vi har fått en ny leder som har meget god kunstnerisk utdanning og bakgrunn, god lederutdanning, og han har også erfaring som leder i større organisasjoner. Har var klart best kvalifisert for jobben, sier styreleder Ida Haugnes Gaustad i en pressemelding.

Rasmus Adrian jobber nå i København som konsulent og rådgiver innenfor kulturfeltet i eget selskap, men har lang erfaring som ansatt i andre deler av kulturlivet i Danmark og internasjonalt. Han har blant annet vært direktør og administrativ leder på Teater Republique under Københavns Teater, musikksjef for Sønderjyllands Symfoniorkester, og administrativ leder for Hotell Pro Forma, som ikke er et hotell, men et kjent dansk performanceteater.

Den nye direktøren for Stormen har utdanning både innenfor kulturfeltet og i personalledelse. Det siste fra Copenhagen Business School. Rasmus Adrian har studert kunstadministrasjon ved Sibelius Akademiet i Helsingfors, og han har studert klassisk gitar, musikkhistorie, musikkvitenskap og humanistisk informatikk ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Københavns Universitet.

– Jeg er svært glad for å ha fått jobben som direktør i Stormen konserthus som er en viktig regional og nasjonal kulturinstitusjon. Jeg gleder med til å komme i gang med arbeidet blant nye kolleger i et aktivt konserthus, og så har vi jo alle i kulturlivet en kjempeutfordring med å være europeisk kulturhovedstad om mindre enn fire år, sier Rasmus Adrian.