De første navnene til Opptur 2023

Onsdag slapp Oppturfestivalen de første navnene til årets festival.

Det ble en god miks med lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er også noen kjente navn vi har sett før og noen nye fjes.

Disse artistene er nå klare for festivalen:

– MARVICO

En lokal artist og produsent fra Bodø. Siden 2017 har han spilt på en rekke klubber og festivaler rundt om i landet. Med låter som nærmer seg en halv million avspillinger på Spotify er framtiden spennende for denne karen.

– John Newman

Med låter som «Love me again», «Blame», «Give me your love»++ har han toppet hitlistene I hele verden og nå er han klar for Bodø og Oppturfestivalen!