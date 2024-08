Debuterer som musiker: – Han ga meg et tupp i ræva

2024 markerer et veiskille i livet til Steinar Pleim Johansen.

I år debuterer han som musiker, en plan som ble lagt på hylla i 2006, da livet hans på mange måter ble snudd opp ned.

Det var nemlig da reality-serien Alt for Rognan hadde premiere. Konseptet virket nærmest umulig: 10 helt vanlige menn fra Rognan fikk bare noen måneder på seg til å skrive og sette opp en revy. En tilsynelatende umulig oppgave, men for de av oss som husker serien, ble det en stor suksess – hele 130 000 mennesker så revyen til det ferske kompaniet.

Dette åpnet flere muligheter for Johansen, som da bare var 17 år gammel. Han fikk fast rolle i Hotel Cæsar, før han etter hvert la skuespillerkarrieren på hylla og jobbet i ulike kulturstillinger i Nord-Norge. Likevel har drømmen om å skrive musikk aldri helt sluppet taket.

– Musikken har hele tiden vært der, som et fint sted å vende tilbake til, sier Pleim Johansen med et smil. Men det måtte en ringrev ved navn Terje Nohr til for å overbevise ham helt. Det var etter en samtale med Nohr at han fikk et «tupp i ræva» og bestemte seg for å satse.

Lørdag 24. august klokken 20.00 spiller han intimkonsert på Rebell – interiør og kaffe. Her debuterer han som musiker, og du vil få en liten smakebit på høsten. I november venter både låtslipp og konsert i Stormen.

Vi tok en prat med PLEIM. Hør innslaget her: