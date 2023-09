Defusion med låtslipp og finaleplass

Bødø-bandet Defusion består av Isabel Mjelde Karlsen, Aisha Ludvigsen Wahome, Edward Valentin Engan og Julius Krokslett. Firkløveren møtte hverandre på musikklinja på Bodø Videregående Skole og fant raskt tonen.

Bandet har gjort stor suksess og har vunnet flere konkurranser, blant annet Våkenatt i 2022 og årets Rock mot rus. I sommerferien har bandet fått muligheten til å spille på flere festivaler, blant annet Nordland Musikkfestuke, noe vokalist Aisha Ludvigsen Wahome trekker fram som et godt minne. Været var ikke optimalt, men publikum dukket opp likevel og oppmøtet var over all forventning, i føgle Wahome.

Nå venter neste utfordring. Defusion skal nemlig representere Nordland under årets finale av Imagine Norway. Konkurransen går av stabelen i helga og dersom bandet vinner denne, kan de gå videre til den internasjonale finalen i Brüssel.

Vi krysser fingrene og ønsker Bodø-bandet lykke til.

Hør praten med Julius Krokslett og Aisha Ludvigsen Wahome her:

Hør låta her.