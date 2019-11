Delillos spiller på Skandsen neste år

Hvert år er det knyttet stor spenning på hvem som skal spille på Skandsen under musikkfestuka, som er et høydepunkt for mange. Nå er det klart.

– Dette er en strålende booking for oss. deLillos er et legendarisk rockeband som passer perfekt for Skandsen. De kommer garantert til å lage god stemning neste sommer, sier direktør for Nordland Musikkfestuke, Andre Wallann Larsen til Avisa Nordland.

deLillos ble dannet i Oslo i 1984. Gruppen blir regnet som en av de mest markante i norsk musikkliv fra 1980-tallet og fram til i dag. Sammen med Raga Rockers, DumDum Boys og Jokke & Valentinerne blir deLillos referert til som en av de fire store norske rockegruppene. deLillos har i 30 år vært et av landets viktigste pop- og rockband, og de har jevnlig levert kvalitet både tekstlig, musikalsk og kreativt. De har vært kompromissløse i sitt uttrykk og tro mot sitt univers, samtidig som de har utfordret det kreative både når det kommer til format og innhold.

Bandet har vunnet Spellemannprisen to ganger: for «Neste sommer» fikk de Spellemannprisen 1993 i klassen rock og for «Sent og tidlig» fikk de Spellemannprisen 1995 i klassen gruppe. Bandet fikk også Gammleng-prisen i klassen pop i 1994. Bandet har i tillegg vært nominert til Spellemannprisen i klassen rock fire ganger: i 1987 for «Før var det morsomt med sne», i 1989 for «Hjernen er alene», i 1997 for «Stakkars» og 2000 for «Kast alle papirene», samt i klassen Popgruppe i 2010 for «Hjernen er alene i Operaen». I tillegg har de vært nominert til Årets spellemann i 1994, årets låt for «Smak av honning» i 1995 og tidenes norske hit for «Neste sommer» i 2001.