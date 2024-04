– Det man ikke ser, tror man ikke eksisterer

Fredag åpner utstillingen Queer Ways – Pilgrimage to Change» i Bodø.

Utstillingen, som kunstnerisk leder i Pride Art, Frederik Nathanael, vil kategorisere som en mini-festival, vil vise verk fra omtrent 60 skeive kunstnere fra hele landet.

Queer Ways vises først i krypten i Bodø Domkirke klokken 18.00, og så klokken 19.00 i Beddingen Kulturhus.

I løpet av uken arrangeres det alt fra kunstinstallasjoner til forestillinger og messer.

Målet med festivalen er å vise fram skeiv kultur og fremme åpenhet og likestilling.

– Vi ser hvor viktig det er for alle, men kanskje spesielt for unge skeive og folk som bare har et forhold til skeive fra karikerte fremstillinger i massemedia, å se at skeiv kultur er så mye mer enn regnbueflagg og parader en gang i året. Kunsten i Queer Ways viser hele spekteret av følelser, fra glede og stolthet til sinne og skam, sier Frederick.