Dette gleder festivalsjefen seg til

Og dette sier han om været!

Tradisjonen tro har Radio 3 tett dekning av Parkenfestivalen med innslag og mye parkenmusikk på kanalen gjennom hele helgen.

En annen tradisjon er at vi sjekker stemningen med festivalsjefen like før det braker løs til et av årets høydepunkter i rensåsen.

Dette hadde festivalsjef Gøran Aamodt å si om hva han gledet seg mest til, de nye konseptene og værutfordringene under årets Parkenfestival:

NB: Praten var spilt inn før det ble kjent at festivalen måtte stenge to scener på fredag og dermed avlyse en del av festivalen.