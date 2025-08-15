NETTRADIOPODKASTER 16. august 2025
   
Dette gleder festivalsjefen seg til

mmBenjamin Solås15.08.2025
Foto; Silje Langholm

Og dette sier han om været!

Tradisjonen tro har Radio 3 tett dekning av Parkenfestivalen med innslag og mye parkenmusikk på kanalen gjennom hele helgen.

En annen tradisjon er at vi sjekker stemningen med festivalsjefen like før det braker løs til et av årets høydepunkter i rensåsen.

Dette hadde festivalsjef Gøran Aamodt å si om hva han gledet seg mest til, de nye konseptene og værutfordringene under årets Parkenfestival:

NB: Praten var spilt inn før det ble kjent at festivalen måtte stenge to scener på fredag og dermed avlyse en del av festivalen.

Benjamin Solås

Benjamin Solås er en 29 år gammel Bodøgutt som alltid er i godt humør. Han har jobbet i Radio 3 siden 2014 og er kanalens ansvarlige redaktør, i tillegg til å være programleder for morgenshowet og ettermiddagen.

