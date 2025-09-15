Disse artistene bør du følge med på

I helga ble det arrangert den årlige By:Larm festivalen i Oslo. En festival hvor de mer ukjente, men lovende og gjerne unge artistene får vise seg fram.

Vi i Radio 3 Bodø har tradisjon for å snappe opp våre lovende talenter tidlig. Lokalt spilte vi selvfølgelig artister som Sondre Justad, Bendik, Kråkesølv og Regnvær før alle andre, men nasjonalt og internasjonalt oppdaget vi artister som Sigrid og Lukas Graham som fikk spilletid hos oss lenge før de slo gjennom på den store scenen.

Vi ønsker alltid å hjelpe talentfulle musikere med å slå gjennom, og derfor drar vi årlig på festivaler lik By:Larm for å prøve å finne den neste store stjernen. I denne saken får du noen tips over artister vi så på By:Larm som du burde følge med på de neste årene, og som du fort kan finne på store festivalscener i nærmeste framtid.

Disse artistene bør du sjekke ut

Med 100 artister fordelt på flere forskjellige scener blir dessverre umulig å få med seg alt, men vi fikk heldigvis med oss en del, og her er noe av det vi fikk med oss som vi blir å spille mer av hos oss fremover.

JOA

20 år gamle Johanna Skippervold er et friskt pust i den norske pop-verden og noe du garantert blir å se på flere festivalplakater fremover. Vi tørr nesten garantere hun kommer til en nord-norsk festival nær deg til neste år. Kan må mange måter sammenlignes med Astrid S, med en noe roligere tilnærming. Fantastisk ren vokal og en catchy sound.

Hør Joa på Spotify her.

Gunn Kvaale

Noe av de vi er mest glade By:Larm 2025 gav oss var 23 år gamle Gunn Kvaale. Hun har vi blitt litt kjent med tidligere, og ble blant annet intervjuet av oss tidligere i år. 23-åringen fra Sogndal har stått på scenen i over ti år allerede med sine catchye toner som på mange måter kan minne litt om Eva Weel Skram. Vestlendingen spilte på By:Larms mest ikoniske scene i Kulturkirken Jakob, en tidligere kirke som er gjort om til konsertlokale. Musikken hennes er allerede fantastisk, men opplevelsen blir i aller høyeste grad minneverdig med den fantastiske akustikken de tidligere kirkeveggene byr på. Gunn Kvaale har relativt mange avspillinger på Spotify-siden sin, men hvorfor hun ikke har slått helt gjennom enda er en gåte for oss. Vi håper og tror framtiden er stor for dette talentet, kanskje et enklere artistnavn og bare bli «Gunn» kan bidra, Sigrid ble jo først Norges popdronning etter å ha tatt bort etternavnet fra artistnavnet.

Hør Gunn Kvaale sin kule nye singel her.

TAUS

Enda en vestlandsartist, denne gang fra Voss, som spilte to ganger under årets By:larm. Var også nominert til pris under festivalen som årets stjerneskudd, på mange måter var vi litt overrasket over at vi ikke har plukket opp disse talentfulle musikerne før nå. Det er noe eget med et ungt helt jenteband, det ser utrolig tøft ut med de fire damene som herjer på scenen, sparker heftige rytmer på trommene og kombinerer keyboard med slagverk. Det var rett og slett lett å la seg rive med under den alt annet enn tause konserten fra vestlandsjentene. Et av høydepunktene ble da de ba om stillhet i salen, gikk ut blant publikum og lagde seg sin egen lille moshpitring, hvor de «satte fyr på konsertlokalet» med en akustisk låt de sang mens de gikk rundt i ring blant publikum, utrolig vakkert. Vi var nok ikke de neste som forlot denne konserten nynnende på tidenes verste oscar. TAUS får vi se mere fra fremover, og vi gleder oss til å se dem på en Nord-Norsk konsertscene.

Hør TAUS her.

2AM – DM

Kul duo med en enorm bra sound, og sjangeren de drar fram kan sammenlignes med de absolutt beste. Vi snakker The Killers, The 1975 eller James Blunt. Litt britisk/amerikansk nymoderne pop servert fra denne talentfulle gruppen fra hovedstaden. På den ene siden føler man ikke akkurat denne konserten på By:larm at lyden satt helt, men man må nesten være tonedøv for å ikke høre at her ligger det noe i grunnen. Får denne gjengen ut potensiale sitt kan de definitivt være det neste store artistfenomenet fra Norge.

Deres mest spilte hit på Spotify har allerede over en halv million avspillinger, men har plass til et par til. Lytt her på den og de andre kule låtene deres, for det kommer til du til å få en grunn til å gjøre før eller siden.

Verdt å nevne

Randi Oline

Det er en del vakre vokaler i løpet av By:larms dager i hovedstaden, men Randi Oline er altså noe eget. Hun trenger bare stemmen sin og en gitar for å trollbinde et stort publikum. Oline har allrede rukket å skaffet seg start navn, og har flere millioner avspillinger på Spotify. Men definitivt noe vi måtte få med oss, og har du ikke gjort det enda, burde du også høre mer på henne her.

Heave Blood & Die

Selvfølgelig måtte vi innom våre nord-norske venner fra Tromsø i løpet av disse dagene på By:larm. Heave Blood & Die har allerede rukket å gjøre seg til et navn i rockeverden her til lands. Ekstra pluss får de for å spille bodøvenn KM Myrland under introduksjonen av seg selv. Bandet gir mye av seg selv på scenen. Blant annet med en gitarsolo blant publikum på slutten gjør det totalen til en verdig konsertopplevelse. Det blir spennende å se om nordlendingene har det i seg å nå helt opp til toppen av norsk rock. Hør mer fra dem her.

Nektar

Svenske Nektar er verdt å nevne synes vi. Det er et lovende svensk indierockband som man kan tydelig se har masse uforløst potensiale. Man kan tydelig høre spor av Kent blant denne gjengen. En kanskje noe mer rocket versjon vel og merke, noen ganger blir det litt mye på en gang. Toner de det ned noen hakk, men fortsetter i samme steg er dette virkelig en artist Skandinavia bør merke seg de neste årene. Hør fra de svenske talentene her.

Så med det takker vi for oss denne gangen By:Larm.

By:Larm arrangeres hvert år i september i hovedstaden. Ønsker du å høre fremtidens store artister kan vi anbefale å ta turen ned til neste års By:Larm i 2026, kanskje sees vi der!

