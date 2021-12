Disse kommer til Parken 2022

Parkenfestivalen offentliggjorde i dag den største delen av det som forhåpentligvis blir festivalen sin første utgave siden 2019.

Med to koronaavlysninger på rad er det nok en god del Bodø og Salten-væringer som tripper etter å stå i Rensåsen en sen augustkveld med nære og kjære og synge med på vakre toner ut i de sene nattetimer.

Slik blir det forhåpentligvis igjen neste år, og hvis alt går som planen er det en god bukett roser som skal opptre.

Parken offentliggjorde i dag den foreløpige line upen og publiserte denne på sin facebookside:

– Selveste Röyksopp, og vår egen Sondre Justad, topper plakaten til Parkenfestivalen 2022!

Her har dere nesten hele programmet for neste års absolutt største fest! Gled dere til en vanvittig herlig miks av det beste du kan plassere på en scene.

Og har du ikke billett? Frykt ikke. Et knippe billetter legges ut for salg på torsdag 2. desember kl 20:00. Ho ho ho.

Med andre ord er noe man kan glede seg til både Røyksopp og Sondre Justad. Men mange hever nok også øynene til Sirkus Eliassen som skal gjenforenes og opptre på festivalen.

Her er artistene som skal spille på hovedscenen og til hvilken dag:

Fredag 19. august:

Halvdan Sivertsen

Sigrid

Rag N Bone Man

Sondre Justad

Lørdag 20. august:

Ane Brun

Gabrielle

Girl In Red

Sirkus Eliassen

Röyksopp

Dette er artistene til parkscenen:

Her er artistene som er klare for Parkscena:

Wolfmother

Lars Vaular

Erlend Ropstad

Sleaford Mods

Anna of The North

Sarah Klang

The Deep Dark Woods

I tillegg vil det bli sluppet to til artister til parkscenen, lokale artister til skogsscenen og hva som skjer på torsdagen er enda ikke bestemt.

Har du ikke sikret deg billett legges det ut noen festivalpass til på torsdag klokken 20.