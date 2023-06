Det blir drag show i Bodø – Type kings

Du har kanskje hørt om drag queens før, men har du hørt om fenomenet drag kings?

I forkant av valentinsdagen i 2019 bestemte gjengen i Gutta seg for å utforske det maskuline uttrykk og holdt sitt aller første show.

Det finnes ingen grenser for hva man kan vente fra et slikt show, men i følge Gutta kan man som publikummer bli møtt med alt fra fjernsynskjøkken til lange meditasjoner og stippeshow, for å nevne noe.

Gutta er invitert til Bodø i forbindelse med Bodø Prideweek og nølte ikke et sekund med å takke ja.

Vi tok en prat med to av medlemmene – Ann Christin og Desiree, eller Robin og Lavrans som er navnet på karakterene i Gutta.

Hele innslaget hører du her: