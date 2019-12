Dumdum boys spiller på torsdag i Parken

Årets artist til veldedighetskonserten i Rensåsen torsdagen før selve festivalen starter er nå klar. Det blir skikkelig rock når de norske legendene entrer scenen.

Parkenfestivalen annonserte selv artistslippet på sine facebooksider med denne teksten mandag:

– Dumdum Boys til Torsdag i Parken 2020: Dumdum Boys.

Som en av de fire store i norsk rock, er det nok ikke mange som kan unngå å ha et forhold til Dumdum Boys. Bandet er dypt forankret i den norske folkesjela. Verken prisdryss, salgssuksesser eller lovord fra etablissementet for øvrig har rocket ved Dumdum Boys’ fandenivoldskhet, spilleglede og trøkk når de står på scenen. Prepple, Kjartan og kompani viser år etter år at unge rockevalper som regel ikke når den gamle Dumdum-bikkja til anklene en gang!