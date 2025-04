Eid for alle i Stormen – Håper på 1000 deltakere

Eid er en muslimsk høytid som markerer slutten på fastemåneden ramadan.

Førstkommende søndag, 6. april, inviterer Eid for alle til felles Eid-feiring i Stormen Konserthus. Målet med arrangementet er, ifølge Salamatu Winningah og Amina Winningah, å styrke mangfoldet i kulturtilbudet i Bodø og samle folk på tvers av kultur og livssyn.

Det blir mat og delikatesser fra hele verden, familieshow med magiker Radini, fridans, konsert med det norsk-pakistanske ragabandet RagaNohr, ungdomskonsert med Julian Audy og mye mer.

Winningah håper feiringen blir et samlingspunkt for familier på tvers av generasjoner – aller helst fra 0 til 100 år.

Salamatu oppfordrer også skeptikerne til å ta turen. Bakgrunnen for dette er at Bodøs ordfører, Odd Emil Ingebrigtsen, nylig ønsket alle en god avslutning på ramadan i en Facebook-post. Kommentarene rant inn: «Norge er et kristent land», «Der mistet Høyre en stemme», «Ingen islam i Norge», osv. Winningah synes det er trist, og mener vi burde ha kommet lenger. Samtidig satte hun stor pris på at ordføreren tok seg tiden til å legge ut en gratulasjon.

I år har festivalkomiteen, som består av representanter fra flere internasjonale miljøer i Bodø, besluttet å donere overskuddet fra årets festival til hjelpeorganisasjoner i Gaza og Sudan, og festivalen har satt et mål om å samle 1000 festivaldeltakere.

Vi har tatt en prat med Salamatu og Amina – hør innslaget her: