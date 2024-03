ELSK til Sinus med hemmelig artist..

ELSK ble dannet i 2020 av trioen Kim Lie, Aleksander Emilsen og Chris Slettvoll.

Siden da har bandet dannet et nært vennskap og spilt flertallige konserter.

2024 har vært et pangår for bandet så langt.

I februar spilte de under åpningen av kulturhovedstadåret 2024. Det bandet ikke visste da var at TV-sendingen også ble sett av over 4 millioner på Tysk lineær-TV.

Ikke verst! Lukter vi Tyskland-turné i fremtiden?

Kanskje, i følge Chris Slettvold og Aleksander Emilsen.

Fredag 22. mars spiller de konsert på Sinus. På support har bandet fått med seg lokale Hobbel. Thea Meyer kommer også. Sistnevnte var featured på låten si noe, en låt med gode tilbakemeldinger fra flere.

Vi har tatt en prat med Emilsen og Slettvold, som også kan avsløre hvilken hemmelig artist de har fått med seg i kveld.

Hør innslaget her: