Emilie Tverbak vender hjem i rollen som Heksa

Riksteatret byr på en moderne familiemusikal som snur alt vi trodde vi visste om prinser og prinsesser, på hodet.

Jakten på Prinsessa er en hjertevarm teaterforestilling for hele familien, best egnet for barn og voksne fra fem år og oppover.

Men er du en tøff liten nordlending kan forestillingen, i følge Emilie Tverbak, også passe for 4-åringer.

Tverbak, opprinnelig fra Bodø, spiller rollen som Heksa i stykket. Hun gleder seg stort til å fremføre forestillingen i hjembyen og til å vise fram landsdelen til kolleger i Riksteatret.

– Ta med venner, barn, tanteunger, barnebarn, eksen, hun på butikken – alle sammen! Det blir rått, sier Tverbak.

Forestillingen finner sted i Stormen Konserthus onsdag 20. november klokken 17.00.

Hør innslaget her: