Torsdag klokken 12.00 er det klart for nok en session-kveld på Stormen.

BRG, Stormens eget husband, har fått med seg vokalist Sigrid Brennhaug for en heidundrende kveld.

Konsertserien vil bevege seg lekent mellom ulike sjangere. Her kan du vente men intim og avslappet konsertopplevelse det svinger av. Det blir en skikkelig musikalsk stund når konserthusets foajé blir omgjort til en stemningsfylt jazz-lounge.

Og er du redd for at en slik session skal bli for ensformig? Frykt ikke! Her blir det masse kjent musikk og noe for alle og en hver.

Sigrid Brennhaug lover nemlig en kveld full av ekstranummer.

Hør praten med vokalisten her: