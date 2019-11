Headliner Parkenfestivalen

En verdensstjerne kommer til Bodø neste år, faktisk er han verdens fjerde mest spilte artist i verden på Spotify. I tillegg er det duket for et aldri så lite comeback når Bodø´s største rockestjerne skal feire 70 år i Parken. Sjekk alle artistene her:

Tidligere i dag annonserte Parken at Gabrielle returnerer til Parken, hun spilte også i 2017 på festivalen, da til utelukkende gode anmeldelser.

Første artist som ble sluppet mandags kveld var en skikkelig godbit, og som mange sikkert skjønte hvem var bare ved å lese ingressen her.

– Halvdan

70-års jubilanten Halvdan avslutter Parken 2020!

Bodøs store sønn og største ambassadør får den festen han fortjener i hjembyen sin. Han skriver dermed historie og blir den første artisten fra Bodø som headliner Parken!

Halvdans karriere spenner over 50 år, fra den spede starten i Bodøs pop- og rockmiljø på 60-tallet, via visebølgen på 70-tallet, til å bli en av landets mest populære artister de 30 siste årene.

Vi garanterer en helt spesiell konsert med hits og klassiske låter, med kort vei mellom ellevill gapskratt og det dypeste alvor. Med skråblikk på oss selv, samfunnet rundt oss og tida vi lever i. Med myke ballader og fengende refreng, i en mer storslagen innpakning enn noen gang tidligere. Såpass må til når man skal feire en ekte hedersmann!

– Isah & Dutty Dior

Isah & Dutty Dior er Norges definitivt nye stjerneskudd godt hjulpet av Karpe og ikke minst kanonlåten «Hallo»!

Isah og Dutty Dior har markert seg som to fremadstormende artister på den urbane musikkscenen. Talentene fra SDKT Entertainment har imponert på singlene «HALLO» og «Moscot & Dior Remix». De har også hatt ytterligere samarbeide på «Edvard Saksehånd» med Unge Ferrari og «SAS PLUS/SAS PUSSY» med Karpe. Isah er for tiden aktuell med prosjektet «sukkerspinn & hodepine» del 1 og del 2, som fikk musikkvideo til låtene «intro», «rose»og «rodeo». Dutty Dior slapp i februar den kritikerroste mixtapen «PARA/NORMAL» og er nå klar med prosjektet «BHD». De jobber begge kontinuerlig med nye prosjekter i samarbeid med veletablerte artister og produsenter, og når de gjester Parken og Parkscena neste august vil de være hetere enn noensinne!

– Donny Benét

Donny Benét kommer fra Sydney og er en svært karismatisk kar som forener alt som var bra fra det herlig 80-tallet. Med herlige rytmer godt plassert i post 80-talls disco smelter han hjerter og fyller dansegulv verden over. Han er en ettertraktet produsent, og han tar musikken ekstremt på alvor, men pakker alt inn i herlig 80-talls ironi. Blir garantert en stor snakkis både i for- og etterkant av Parken 2020.

– Regnvær

Dette er en liten milepæl for oss. Parken lagde Antihype i samarbeid med Bodø kommune og gutta i Pott & Pannne, og Regnvær var et av bandene som var med fra oppstarten. De har jobbet veldig seriøst med musikken sin, noe som ble kronet med EP-utgivelse, gode anmeldelser og radiolisting i høst.

Regnvær vil bli det første bandet som er oppfostret i Antihype og som går fra Dama Di, via Skogen, Sinus og nå Parkscena. Dette blir stas!

– Ina Wroldsen

Ina Wroldsen åpner hovedscenen på fredag under Parken 2020!

Ina Wroldsen er i dag en av verdens mest ettertraktede låtskrivere. Hennes låter har blitt plukket av flere av verdens største artister, blant dem Britney Spears, Shakira, One Direction, Demi Lovato, Little Mix, Jesse Glynne, Calvin Harris m.fl. Sistnevnte valgte også å beholde Ina sin demovokal på «How Deep is Your Love», en låt som har hatt enorm suksess over hele verden, og som ble toppet med tre Brit Award-nominasjoner i 2015.

De siste årene har Ina Wroldsen kombinert låtskriverkarrieren med egne artistprosjekt. Først sammen med Arnthor Birgisson som Ask Embla. Siden under eget navn.

I disse dager er Ina aktuell med låten «Haloes», atter en hit med et umiskjennelig og uimotståelig refreng typisk for fantastiske Ina Wroldsen. Parkenpublikummet vil bli overrasket over hvor mange hitlåter denne dama har. Festen sparkes med andre ord tidlig i gang denne dagen.

– Black Pistol fire

Vi får aldri nok av røff, intrikat og skitten rock med en god dose blues i bunnen. Black Pistol Fire er i så måte den perfekte bookingen til Parkscena!

Black Pistol Fire er en høyoktan rockeduo opprinnelig fra Toronto, Canada, men basert i Austin, Texas. Duoen består av Kevin McKeown på gitar og vokal og Eric Owen på trommer. De kan best beskrives som en herlig blanding av The Black Keys og the White Stripes, med en lite dose soul og punk. Mange kjenner garantert igjen flere av låtene deres siden de har blitt brukt i flere spill og serier som feks «Madden» og «Sons Of Anarchy». De er kjente for å levere konserter ut av en annen verden, og de vil garantert bli en favoritt hos parkenpublikummet.

– Fay Wildhagen

Fay steppet inn på ekstrem kort varsel for en syk Daniel Norgren i 2015. Den konserten går det enda gjetord om og det blir helt nydelig å ønske henne velkommen tilbake!

Fay Wildhagen bergtok et samlet musikknorge med sitt debutalbum «Snow» i 2015, et album hun ble spellemannsnominert for og som ga henne flere radiohits. Hun fulgte opp debuten med den svært kritikerroste «Borders», et album som ga henne enda en spellmannsnominasjon og enda flere radiohits. Hun har spilt på alle de store prestisjefestivalene, og for de som har sett henne live så vet de at hun er helt spesielt bra i det formatet med et band fra en annen verden.

– Ricochets

En av Norges aller beste rockestemmer har etter ti år gjenforent Ricochets og det kommer fort til å bli like episk som årets konsert med Madrugada!

Ricochets ble dannet av Fredrikstad-guttene Trond Andreassen (vokalist), Alexander Kloster-Jensen (gitar), Kjetil Hansen (keyboard), Ole Bjerkebakke (trommer) og Knut-Øyvind Olsen (bass) i 1998. Bandet ble oppløst i 2009. Debutalbumet, Slo-Mo Suicide, kom i 2000 og fikk svært gode kritikker både av musikkanmeldere og publikum, men det var andrealbumet «The Ghost Of Our Love» som ga dem heltestatus og som gjorde at de ble nevnt i samme åndedrag som Madrugada. I 2005 kom det foreløpig siste albumet med tittelen Isolation, det også til gode kritikker.

Trond Andreassen er en vokalist i ypperste verdensklasse tørr vi påstå, og han synger med en ektefølt intensitet som ingen kan unngå å bli berørt av. Når han i tillegg har et supertight band i ryggen, full av lekre detaljer som krydrer lydbildet på helt perfekt vis, så skjønner man fort at dette kommer til å bli en helt spesiell opplevelse. Medlemmene har definitivt ikke stått på latsiden i pausen som har vært, men har spilt i band som My Midnight Creeps, Madrugada, Tommy Tokyo & Starving for My Gravy og så klart Navigators – hvor Trond Andreassen stod sentralt og spilte med under Parken 2010.

– Dagny

Vi kan mildt sagt slå fast at det har skjedd en del siden Dagny spilte Parken 2016. Hun har befestet sin posisjon som Norges pop-dronning akkurat nå, og vi har fått smuglyttet på noen av de nye låtene og det er hitvarsel på hitvarsel.

Dagny sendte sjokkbølger gjennom bransje og publikum da hun slapp «Backbeat» høsten 2015. Siden den gang har hun bygget seg opp til å bli en av landets mest spennende liveartister og låtskrivere, med en katalog som har over 200 millioner strømminger, og har vært P3-gull og Spellemannsnominert flere ganger. Dagny Norvoll Sandvik vokste opp i et musikalsk hjem, men det var da hun flyttet til London tidlig i 20-årene at hun for alvor fant sitt fotfeste som musiker og låtskriver. Til tross for at hun fortsatt omtales som ung og lovende, har hun allerede etablert seg som en av tungvekterne i det norske poplandskapet, med høythengende radiolistinger, festivalspotter, utsolgte headlinershow og spektakulære TV-opptredener. Dagny viste at hun var langt fra en one hit wonder da hun fulgte opp «Backbeat» med låter som «Fool’s Gold», «Drink About», «Wearing Nothing» og ikke minst «Love You Like That». Og så skal hun i tillegg albumdebutere i løpet av 2020.

– The Deep Dark Woods

Parken har de seneste årene hentet det som på forhånd for de fleste er ukjente perler innenfor den alternative countrysjangeren. I år har valget falt på fabelaktige The Deep Dark Woods. Bandet er i likhet med tidligere Parkenfavoritt, Colter Wall, fra Canada, og de spiller stemningsfull og vakker country, med en vokalist med en silkemyk stemme som smyger seg deilig inn i hjerterota.

– Wolfmother

Wolfmother avslutter Parkscena!

Australske Wolfmother er på mange måter det absolutt perfekte festivalbandet. Med sin lettfattelig, fengende og energiske rock med en stor dose Led Zeppelin i bunnen, så treffer de bredt hos begge kjønn og i alle aldre. Vi snakker tross alt om et rockeband som lå på toppen av listene her på berget i nesten et halv år med den selvtitulerte debuten sin i 2006.

Med låter som «Woman» og «Joker And The Thief» vil de garantert sørge for unison headbanging og allsang.

– Rag N Bone Man

Rory Graham aka Rag’n’Bone Man har med sin magiske soulstemme trollbundet publikum verden over, og nå er han endelig klar for Parken 2020!

Som 19-åring ble han overtalt av sin far til gå på scenen på den lokale bluespuben, og responsen var overveldende. I årene som fulgte startet han å skrive egne låter, og i 2012 slapp han EP-en «Bluestown» på egenhånd, til veldig gode tilbakemeldinger. To år etter slapp han albumet «Wolves» og med låten «Guilty» fikk han sin første store hit i Europa.

Det er dog liten tvil om at med albumet «Human» fra 2017 så tok han et syvmilssteg og toppet listene verden over med låter som «Human» og «Skin». I skrivende stund topper Rag N bone Man listene med den Calvin Harris-produserte monsterhiten «Giant».

Han er kjent for å være en fabelaktig live-artist, og med flere store hits i ermet er vi sikker på at mannen med den store stemmen kommer til å lage et fyrverkeri av en konsert.

– Khalid

Superstjernen Khalid har opplevd verdensomspennende suksess siden han ga ut sin første singel «Location» i 2017, rett før han fullførte High School. I høst spilte han for et utsolgt Oslo Spektrum med «Khalid Free Spirit World Tour», og han er i skrivende stund den fjerde største artisten i verden på Spotify, og gutten er fortsatt bare 21 år!

Låtskriveren og sangeren Khalid fra El Paso, Texas, har en silkemyk stemme som kombinerer klassisk soul med moderne R&B. Mens han fortsatt var tenåring, begynte han å lage musikk med inspirasjon fra Frank Ocean, India.Arie, Alt-J og Father John Misty.

Gjennombruddslåta «Location» fra 2017, dominerte spillelistene og førte til platekontrakt med Right Hand Music Group / RCA Records. Rett etter fulgte utgivelsen av debutalbumet, «American Teen». Albumet overgikk alle forventninger og holdt seg på Top 200 i 51 uker. Khalid fikk fem Grammy-nominasjoner og mottok massiv anerkjennelse. Rolling Stone kalte ham «et vidunderbarn» og TIME Magazine konstaterte at: “His thoughtful, relatable reflections on modern youth culture and the limitations of love are just as pitch-perfect as his soulful, measured delivery.”

21 år gamle Khalid har rukket å vinne en rekke priser, blant annet Billboard Music Award, Teen Choice Award og MTV Music Award, og han har pr. i dag over 3,5 milliarder avspillinger over hele verden. Han er en symbiose mellom Stevie Wonder, Aron Neville, Michael Jackson, Justin Timberlake og The Weekend. Soul og RnB i sin pureste og beste form!

For å illustrere hvor stor han er. Justin Bieber er nr 7. Coldplay er nr 30. Drake er nr 14, Rolling Stones er nr 153. Lady Gaga er nr 51 og Kendrick Lamar er nr 82. Khalid er nummer 4!

Med det er nesten hele programmet klart, men det er fortsatt fire godbiter igjen som ikke er sluppet enda til Parkenfestivalen 2020. Billettene blir lagt ut førstkommende onsdag.