En virtuell rundtur på biblioteket

Koronapandemien har gjort bibliotekene kreative i sine metoder for nå brukerne sine, uten å måtte ta hensyn til 1-metersregelen. Nå kan du besøke biblioteket virtuelt fra din egen stue, og gå blant hyllene i en 3D-modell.

Løsningen er integrert med Google Street View, og derfra kan du gå helt inn i biblioteket og utforske hver krik og krok selv!

Ved hjelp av nyttige informasjonspunkter, bilder og beskrivelser er det enkelt å manøvrere seg i lokalene, og man kan også finne videosnutter som for eksempel bokanmeldelser eller opptak fra arrangement.

Modellene er i stadig utvikling og noen av bibliotekene vil engasjere små og store bibliotekbrukere til å bidra med eget innhold for å gjøre sitt lokale bibliotek levende – også digitalt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nordland fylkesbibliotek og 18 folkebibliotek over hele Nordland fra vårt aller minste bibliotek på Træna til det største biblioteket, Stormen i Bodø.

Fylkesråd for Kultur og samfunnsutvikling, Kirsti Saxi, berømmer bibliotekene for å være kreative og nytenkende for å nå sine brukere.

– Når det fysiske tilbudet i biblioteket begrenses er det desto viktigere å være til stede digitalt. De fleste orienterer seg på nett for å søke kunnskap i dag. 3D-bibliotekene vil ikke kunne erstatte det fysiske bibliotekrommet, men er et godt tilskudd, spesielt i disse tider. Jeg tror at virtuelle bibliotek har potensiale til å nå nye brukergrupper og engasjere på nye måter.

Her kan du utforske de 18 bibliotek i Nordland som har fått egne 3D-modeller

