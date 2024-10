Erling Ramskjell rydder i livskaoset og gir ut album

Kanskje kjenner du ham best som Æ, eller fra duoen HEDDSMON.

Fredag 25. oktober slipper artisten Erling Ramskjell sitt nye album Bortenforskapet – Utkantsk, og det er nettopp dette som er en gjennomgående i albumet.

– Jeg er såpass old school at jeg tenker helhetlig når jeg lager album. Det er et bra format for meg. Det henger definitivt sammen i mitt hode, så blir det interessant å se om noen andre der ute får en mening ut av det, sier Ramskjell.

Bortenforskapet – Utkantsk, som slippes 25.10, er første del i en mindre serie utgivelser.

Om denne typen langtidsplanlegging sier han:

– Det er godt å ha noen lange seige linjer og prosesser å holde seg beskjeftiget med, midt i all kattevideo-scrollinga, post-post-modernitet/pre-armageddon og generelt forfall og forgjengelighet. Jeg ser på det som litt praktisk rydding i livskaoset, et forsøk på å svi vekk noen løse tråder og ikke minst få satt ut i livet ting og prosjekter jeg har prokrastinert i noen tiår.

Musikalsk sett plasserer Ramskjell seg et sted mellom visesang, pop og rock.

Vi tok en prat med Ramskjell dagen før den store dagen.

Hør innslaget her: