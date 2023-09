Fargespill – Hele verden på en scene

Å spørre «Hva har du?» i stedet for «Hva mangler du?» har vist seg å være nøkkelen for uvtiklingen av Fargespill.

Fargespill er en kunstnerisk organisasjon som lager forestillinger med barn og unge på tvers av alder, kulturell bakgrunn og røtter. Organisasjonen hadde sitt utspring i Bergen for 20 år siden og har etter hvert utviklet seg til å gjelde flere byer.

Også i år er vi i Bodø så heldig å få oppleve det. Forestillingen består av 40 barn og unge som leker seg med sang, dans og diverse uttrykk. Her får vi servert innslag fra flere kulturer, og møter land som for eksempel India, Somalia, Sverige, Ukraina og Norge, for å nevne noe.

Foto: Martine Berg Olsen

Vi har fått med oss Alice Sivertsen fra Fargespillet i Bodø, samt Martine Berg Olsen og Sissel Saue fra Bergen.

Forestillingen finner sted i Stormen Konserthus lørdag 16. september klokken 17.00.

Hør innslaget her: