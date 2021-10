Festhelg i Stormen

Norge har åpnet opp igjen og for kulturbransjen betyr det først og fremst at de kan fylle husene sine til randen igjen. Stormen Konserthus inviterer denne helga til en aldri så liten festhelg med et fullstappet program. Mer om det her.

Helgen starter allerede på torsdag denne gangen når Kari Bremnes inntar Store Sal nok en gang. Da det fortsatt var restriksjoner og man kunne selge færre billetter ble konserten solgt ut på et blunk og det ble satt opp ekstrakonsert fredag. Nå når det er åpnet opp for å selge ut er det igjen blitt tilgjengelige billetter både til torsdag og fredagens konsert.

Lørdag er det noe for alle i konserthuset. På Sinus skal det kommende stjerneskuddet Luke Elliot holde konsert. Elliot ble for alvor kjent gjennom tv-serien Exit hvor han spilte piano i en scene under sesongavslutningen. Scenen kan du se her.

Litt av en fest blir det også når heltene fra Hellbilles skal feire 30 år på veien sammen med Bodøpublikummet. Også her er det nylig frigjort en del billetter som følge av lettelser i koronarestriksjoner.

Vi tok en prat med Elisabeth fra Stormen som kunne fortelle oss mer om det som skjer denne helgen:

Med andre ord ingen grunn til å holde seg hjemme i helga og det er bare å komme seg ut på konsert. Billetter finner du på stormen.no.

Stormenkalenderen uke 40: