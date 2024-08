Festivaldirektør Linda Netland om musikkfestuka 2024: – Vi flørter med mange sjangre

Den 44. utgaven av Nordland Musikkfestuke nærmer seg med stormskritt, og årets festival byr på en rekke spennende høydepunkter.

Linda Netland, som tiltrer rollen som festivaldirektør for første gang, tar det hele med ro dagen før festivalstart.

Et av årets store trekkplastre er at konserten på Keiservarden er tilbake. Denne tradisjonsrike konserten har vært fraværende de siste fem årene, men i år får vi et gledelig gjensyn. Her skal en av våre mest folkekjære musikere, Ole Paus, hylles.

Les mer om årets program her.

Hør praten med årets festivaldirektør her: