Festivalsommeren 2025 tar form

To av Saltens største festivaler, Parken- og Gatafestivalen, har sluppet sine første navn. Dette kan du glede deg til sommeren 2025:

Gatafestivalen har etablert seg som en festival med musikk for enhver smak.

Dette gjenspeiles også neste års artistslipp.

Torsdag i teltet 3. juli får Fauske besøk av Hanne Boel. Den danske artisten har en lang karriere bak seg. Helt siden 80-tallet har den dyktige sangerinnen berørt flere med sin varme stemme.

Samme dag er det duket for Familiegata for barn og unge under 18 år. Under Familiegata 2025 får man høre Synne Vo, eMMa og Hkeem.

Synne Vo leverer pop på gudbrandsdøl-dialekt, noe som gjør at flere har fått et helt spesielt forhold til låtene til Vo. Noe kanskje ikke alle vet er at Vo også har vunnet priser for å skrive låter sammen med andre artister, som Chris Holsten og Hkeem, for å nevne noen. Hkeem debuterte som artist i 2016, noe som blant annet førte til platekontrakt med Universal året etter. Med låter som «Fy Faen» og «Danser videre i livet», har Hkeem blitt en anerkjent artist i Norge. Siste artist ut på Familiegata er ingen ringere enn eMMa. Emma Gunnarsen er ikke bare lillesøsteren til duoen Marcus og Martinus. Hun har også vokst seg til å bli en dyktig artist, spesielt populær blant barn og unge.

Fredag 4. juli får du gleden av å høre Onkel P, Hkeem, Diderre, Violat Roed og Synne Vo.

Onkel P, eller Pål Tøien som han egentlig heter, ble først kjent under duoen Jaa9 og Onkel P. Gjennom dette samarbeidet fikk Norge høre låter som Kjendisparty og Stank Ass Ho, noe som virkelig var med på å sette fart i karrieren til Onkel P. Videre har vi Di Derre, med vokalist og krimforfatter Jo Nesbø i spissen. Bandet, som ble dannet i 1992, er kanskje mest kjent for låta Jenter, som stadig spilles på norske radioer – spesielt når været blir varmere. Violet Road er Nord-Norges svar på folkerock. Med sine sjarmerende låter og gode scenetilstedeværelse, blir det garantert stemning når Violet Road skal lage show på Fauske.

Lørdag 5. juli avsluttes festivalen med De Lillos, Dj Sash!, Ruben, Too Far Gone og Vanishing Vegas. DeLillos trenger nærmest ingen introduksjon. Få norske band har vel pumpet ut så mange allsang-låter i løpet av årene. I år fyller bandet 40 år, og skal vi tro vokalist Lars Lillo-Stenberg, har de ingen planer om å gi seg med det første. Heldigvis! Dj Sash! er en tysk DJ/produsent, spesielt kjent for sine 90- og 00-tallslåter. Ruben, eller Ruben Markussen som han egentlig heter, er en ung artist fra Harstad, kjent for sine ballader, sterke vokale prestasjoner og nære tilstedeværelse på scenen. Og med Too Far Gone og Vanishing Vegas, til å fortsette festen – er det ingen tvil om at helgas program blir variert, og kommer til å inneholde noe for enhver smak.

Og du? Billettsalget er allerede i gang.

Parkenfestivalen slipper sine første billetter torsdag 14. november.

– Det er mange som har tradisjon for å gi seg selv og hverandre Parkenopplevelse i julegave. Det syns vi selvsagt er veldig hyggelig, men for oss som opplevelsesleverandør er det viktig at publikum vet hva de får, sier festivalsjef Gøran Aamodt.

Mandag 11. november slapp Parken de 9 første navnene som skal spille på festivalen til neste år.

På Amfiet/hovedscenen spiller følgende artister:

Faithless

I januar 2024 kunngjorde de at de skulle returnere til scenen, og de spilte på flere festivaler i sommer. Nå er den britiske gruppa klar for å innta Parken-festivalen.

Åge Aleksandersen har spilt flerfoldige konserter gjennom sin karriere og til neste år legger han opp som turné-artist. Heldigvis får Bodø en siste avskjeden med trønder-rockeren.

Gabrielle har spilt på hovedscenen i Parken flere ganger tidligere og nå er hun tilbake. Med låter som «Ring meg» og «Og eg lyger så det renner som en foss gjennom rommet», er det ingen tvil om at publikum har mye i vente fra den dyktige artisten.

Til Svømmehallen Scene er følgende artister sluppet:

Holy Macve

SYML

Sondre Lerche

På Parkscena:

Artemas

Seigmen

Amanda Bergman

Vi gleder oss!