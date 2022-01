Fire artister klare for Opptur

Etter to år med avlyst festivalen håper gjengen bak oppturfestivalen at de endelig skal få gjennomføre festivalen som planlagt i 2022. Nå er de første navnene klare.

Årets utgave av festivalen starter med blanke ark etter to avlyste festivaler som hadde et komplett program, i motsetning til mange andre festivaler som har valgt å videreføre hele eller deler av programmet.

Nå er altså de fire første navnene klare.

– Alan Walker

Med mer enn 50 milliarder lyd- og videostrømmer over hele verden, og over 115 millioner følgere på tvers av sosiale medier, er det trygt å si at Alan Walker allerede har satt et varig avtrykk på musikkscenen siden han først gjorde sitt preg for noen år siden, skriver Opptur på sin facebookside.

– TIX

Vi ønsker hitmaskinen TIX velkommen tilbake til Opptur og Bodø siste helga i Juli 2022, la Opptur ut på sin facebookside.

– Ringnes Ronny

Ringnes-Ronny er nå klar for å entre scenen på Opptur, med alle sine allsang hits skal han se sola aldri gå ned, la festivalen ut på sine sosiale mediekontoer.

– Becky Hill

Becky Hill kommer til Bodø og Opptur i sommer med baggen full av hits som «Remember» «My Heart Goes» «Lose Control», skriver Opptur.