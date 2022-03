– Flytt høgskolen inn til sentrum!

Etter å ha spilt over to hundre show, er Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen klare for å presentere «12 gode råd» i Stormen konserthus. Vi tok en prat med Atle som også kom med råd til oss i Bodø.

– Jeg vil ikke engang inn på idrett, for nå har dere det så bra der oppe at dere trenger ingen råd. Fotballen har gitt dere styrke. Dere har fått for mye selvtillitt, så det er vanskelig å komme opp å være nedlatende.

Hør innslag lengre ned i artikkelen.

I standupshowet «12 gode råd – fra to menn med lav utdanning» gjør Bård og Atle et tospann på scenen. Ærligere, antagelig frekkere og muligens morsommere enn noen gang.

– Jeg synes det er vanskelig å ta i mot råd fra folk som allerede har lykkes med ting, derfor er det bedre å ta i mot råd fra folk som har prøvd og ikke alltid fått det til, sier Antonsen.