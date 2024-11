– Folk er sultne på revy

For første gang på seks år vises det beste fra nordnorsk revymesterskap i Stormen.

Med prisbelønte monologer, sketsjer og sangnumre hentet fra nordnorsk revyfestival, inviteres publikum til en kveld fylt med humor og latter.

– Folk er virkelig sultne på revy, sier Kent Are Amundsen, leder og aktør i Malangsrevyen.

Og dette gjenspeiles i billettsalget. Flere av forestillingene er ifølge Amundsen nær utsolgt, så her gjelder det å sikre seg billett før det er for sent.

Forestillingene finner sted fredag 1. november og lørdag 2. november i Stormen Konserthus.

Vi tok en prat med Amundsen om hva publikum har i vente.

Hør innslaget her: