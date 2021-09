Forlater Avisa Nordland

Kulturleder i Avisa Nordland, Helge Grønmo starter i ny jobb som kommunikasjonsrådgiver i Bodø2024.

Grønmo jobber i dag som kulturleder i Avisa Nordland, hvor han har vært ansatt siden i 2008. I over 20 år har han hatt kultur som sitt arbeidsfelt, både som journalist og redaktør.

– Jeg gleder meg voldsomt til å starte jobben i Bodø2024. At Bodø og Nordland klarte å bli Europeisk kulturhovedstad er nesten for godt til å være sant. Det vil bli en voldsom boost for kulturlivet. Jeg tror også det vil gjøre Bodø til et bedre sted å bo.