Fra kjellerstua til rampelyset

Hans Morten Hansen, bedre kjent som den nysgjerrige naboen Gullestad i Side om Side, har drevet med standup i over 30 år.

Allerede som barn var Hansen glad i å underholde og ingen ble overrasket da Hans Morten tok steget inn i standup-verden, noe som kommer godt fram i standupshowet «Natural Born Komiker».

Lørdag ser du han på scenen i Stormen Konserthus.

Her får du bli bedre kjent med mannen bak Gullestad, som i motsetning til andre komikere hadde en nokså avslappet inngang til standup-universet.

Der andre standup-komikere grøsser av å mimre tilbake til nerver og dårlige vitser, var ikke dette tilfelle for Hans Morten. Han skulle bare på standup- med gutta sine. Lite visste han at standup-showet besto av åpen mikrofon, og at det var Hansen selv som skulle stå for underholdningen. Jaja, tenkte han. Han var jo tross alt entertaineren i kjellerstua. Hvorfor ikke prøve seg?

Resten er historie.

Vi har tatt en prat med Hansen. Hør innslaget her: