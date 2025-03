Fra papparock til Samfunnet

Det lokale bandet Barrikade har endelig funnet sin plass i musikken.

Da bandet startet opp i 2021, var de ifølge Mathias Ysland noe sjangerforvirret.

Nå er de imidlertid samstemte om én ting: Det er rock and roll som gjelder.

– Vi er ikke her for å finne opp hjulet på nytt, men for å sørge for at det fortsetter å rulle, sier Herman Bolte Olsen.

Lørdag 29. mars står Barrikade på scenen på Samfunnet for aller første gang. Ifølge Ysland og Bolte Olsen er det noe forfriskende ved å spille for jevnaldrende, ettersom målgruppen deres til nå stort sett har vært menn i 50-årene – eller «papparock», som Ysland spøkefullt kaller det.

På Samfunnet får publikum blant annet høre en splitter ny låt, Loose in the Streets. Vi gleder oss!

Hør innslaget her: