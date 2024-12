Fra ribbe og and til palmer og disney: Slik feirer Bodø-profiler jul

Hva spiser du aller helst på julaften? Har du noen rare juletradisjoner? Hva er den verste julegaven du har gitt?

Tradisjon tro har vi i Radio 3 invitert en rekke kulturprofiler fra Bodø til en hyggelig juleprat.

Først ut i år var Jørgen Nordeng, som i år gjenoppsto som Joddski.

Nordeng er ikke så fan av julemusikk. Faktisk blir han irritert når han hører julemusikk på radio. Julen feires ofte i L.A. sammen med kona, og vi spurte ham hvordan man egentlig får julestemning blant palmer og plussgrader.

27. desember er det duket for den tradisjonsrike romjulskonserten til MinTrio.

2024 markerer et tiårsjubileum for det populære bandet, og dette skal selvsagt feires. Vi tok en prat med vokalist Aleksander Emilsen, en drøy uke før konserten. For Emilsen er familie, pepperkaker og julemusikk essensielt for å komme i julestemning.

En annen profil som legger bak seg et innholdsrikt år er bryter og tv-profil Morten Thoresen.

Thoresen må ha pinnekjøtt, Harry Potter og «Hjemme Alene» for å komme i den rette julestemningen. Han innrømmer å kjenne seg igjen i hovedpersonen fra sistnevnte film. Vi tok også en prat med ham om veien videre, Kompani Lauritzen og mye mer.

En artist du garantert har hørt på Radio 3 tidligere, er Simen Neverdal.

Vi fikk en prat med Neverdal, som har store planer for musikkarrieren i 2025. Neverdal kjenner seg mest igjen i uglekarakteren fra «Tre Nøtter til Askepott» og spiser helst ribbe på julaften – gjerne med karamellpudding til dessert.

Sist, men ikke minst, tok vi en prat med det lokale bandet Regnvær, hvor fire av fem medlemmer var på plass i studio.

Regnvær inviterer til romjulskonsert ved Svømmehallen Scene lørdag 28. desember. Dette markerer slutten på høstturneen deres, og skal vi tro bandet selv, blir dette deres beste konsert så langt. For at julestemningen skal komme, må Timmy Gresshoppe og «When You Wish Upon a Star» være på plass. Og ribbe. Og torsk! Og and?

Vi i Radio 3 ønsker alle våre lyttere en riktig god jul!