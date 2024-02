Frøken Frikadello elsker å spille for barn

Frøken Frikadello og Mamelukkbandet tar med seg sitt magiske univers til Beddingen Kulturhus.

Torsdag kan små og store oppleve en fortryllende konsert fylt med sang, sprell og gode historier.

Konserten passer perfekt for barn i alderen 3-9 år, samt barnslige voksne.

Vi har hatt gleden av å prate med selveste Frøken Frikadello, bedre kjent som Runa Bergsmo.

Bergsmo er en norsk cellist, sanger og låtskriver med bakgrunn i klassisk musikk. Det var derfor mange i hennes omgangskrets som ble noe overrasket da Frøken Frikadello trådte frem og gøyale låter kom til live. Selv kategoriserer Bergsmo seg som barnslig innvendig, noe som gjør at det faller naturlig for henne å skrive og opptre for barn.

Kveldens konsert byr på overraskelser, disco og god stemning.

Kanskje vil du til og med få lære hva en mamelukk er?

Forestillingen finner sted på Beddingen Kulturhus torsdag 22. februar klokken 17.00.

Vi har tatt en prat med Bergsmo. Hør innslaget her: