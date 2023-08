Gatafestivalen 2023 – «Det er på Fauske jeg blør for kultur»

Gatafestivalen nærmer seg med stormskritt. I forkant av dette har vi tatt en prat med festivalsjef Morten Trælnes.

Trælnes er fersk i rollen, men har jobbet frivillig på Gatafestivalen siden det ble arrangert for første gang.

Selv om sola skinner og temperaturen er god har et annet værfenomen stukket kjepper i hjula for festivalen. Det er meldt kraftige vindkast på Fauske, noe som gjør at oppriggingen må settes på pause. Dette betyr ekstra arbeid på gjengen, som angivelig må jobbe ut natten for å komme i mål.

Trelnæs er imidlertid fortsatt positiv og gleder seg til å få besøk av festivalglade mennesker.

Hør innslaget her: