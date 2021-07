Gratis skrivekurs for ungdom

Stormen bibliotek inviterer ungdommer fra 13-16 år til gratis skrivekurs i poesi, med poeten Jenny Inger Gaskill.

I april i år debuterte den 21 år gamle forfatteren med diktsamlingen «Du smaker som alle diktene jeg skulle ønske jeg fikk til å skrive». Gaskill startet sin karriere som forfatter på Instagram for ett år siden.

Les også: Jenny ute med diktsamling

– Denne torsdagen er det et skrivekurs på Stormen som heter Ung tekst, hvor jeg skal ha et intensivt skrivekurs på en dag, for ungdommer mellom 13 og 16 år, sier Gaskill som gleder seg veldig.

Jenny Inger Gaskill ble født i Manchester i England i 1999 men har tilbrakt mesteparten av tiden i Bodø. I Bodø har hun vært involvert i både Unge Stormen og X Rockeklubb. For tiden studerer hun Lektorutdanning med fagene samfunnsfag og engelsk ved Universitetet i Oslo.

Kjøp boka «Du smaker som alle diktene jeg skulle ønske jeg fikk til å skrive»

På dette kurset vil det fokuseres på bli kjent med lyrikk som sjanger. Det blir lagt vekt på ulike virkemidler som man kan bruke for å gi farge til poesien. Kurset arrangeres i Stormen biblioteks Speilrom, i 1. etasje innafor kaféen, og varer i 3 timer, fra kl. 12:00-15:00.

Påmelding skjer på mail til: marie.sivertsen@stormen.no – og det er første til mølla som gjelder.

Kurset er en del av Stormen biblioteks egenproduserte programtilbud for ungdom: «Ung tekst»