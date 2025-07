Gratis sommeraktiviteter for ungdom i Bodø

Et av de sterkeste virkemidlene for å forhindre at ungdom havner i utenforskap, er å gi dem noe meningsfylt, som fritidstilbud og aktiviteter.

Derfor inviterer Utekontakten, Ung Kultur og Bodø kommune til gratis sommeraktiviteter på Kulturfabrikken.

Hver mandag til onsdag i ferien inviteres ungdom mellom 13 og 18 år til sosialisering på Kulturfabrikken, med gratis pølser og is. Målet er å skape en trygg og sosial møteplass, for å forhindre at ungdom faller utenfor, havner i feil miljø, eller i verste fall tyr til rus.

Vi har tatt en prat med Egly Mariane Bezerra-Johansen, integreringskonsulent ved Ung Kultur. Hun forteller at det skjer mye spennende på Kulturfabrikken i sommer, og at det fortsatt er ledige plasser på lasertag tirsdag 15. og onsdag 16. juli. Spesielt denne aktiviteten har vakt nysgjerrigheten blant ungdom i Bodø.

Onsdag er det også duket for sommerkonsert, med lokale band tilknyttet Kulturfabrikken.

Hør innslaget her: