Halleluja – Joddski gjenoppstår fra de døde

Joddski har stått opp fra de døde!

I 2019 ga Jørgen Nordeng ut begravelsesplata Livet e for kort. Da hadde han bestemt seg – Joddski skulle legges på hylla for godt.

Så kom 2024. Det ble 25-årsjubileum, nominasjon til Rockheim Hall of Fame, jubileumsalbum – og en storslått konsert med KORK i Operaen. Det var under forberedelsene til sistnevnte at Joddski skulle ta en ny vending.

– Jeg skulle egentlig bare rappe meg litt opp til Operaen og lage et par vers til forestillingen, sier Joddski.

Men han ble revet med, og plutselig hadde han skrevet og spilt inn et par dusin nye låter sammen med Salvador Sanchez.

Fredag 8. november kommer låta Hallelujastemning, et nytt samarbeid mellom Joddski og Salvador Sanchez.

I følge Joddski bør du streame låta om du vil høre en godt voksen mann rappe som om han har selveste Donald Trump i hælene, og fordi det er en veldig kul låt!

Vi tok en prat med Jørgen Nordeng. Hør innslaget her: