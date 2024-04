– Hele Bodø visste at han Fridthjof hadde noe stort på gang

Fridthjov Anderssen var en norsk komponist med base i Bodø.

Anderssen spilte for fulle hus og oppnådde stor suksess som komponist.

Med hjerte for Nord-Norge var det imidlertid her han skulle vise seg å bli mest kjent.

Fridthjov Anderssen jobbet lenge med sin største komposisjon, parallelt med andre oppgaver. At Utferds-Draapa ble et slags livsverk for «han Fridthjov», var kjent i byen mange år før verket sto ferdig.

Dette verket valgte ph.d-stipendiat Øystein Jæger å forske på. Fredag er det klart for en storslått konsert i Stormen Konserthus med over 120 medvirkende på scenen.

Hør intervjuet med Øystein Jæger her: