Her er programmet for Blåfrost

Fredag 25. Oktober var det tradisjonen tro klart for en heidundrene slippfest på Slipen Scene på Rognan hvor programmet til neste års festival ble sluppet. Her er alle årets artister:

Tidlig på dagen slapp festivalen nyheten om at det ikke blir noe kirkekonsert i år, men veldedighetskonsert før festivalen det blir det, eneste forskjell er at den i år blir inne på Slipen scene.

– Terje og Onkel Terje

Blåfrost har hatt en lang drøm om å booke Terje Nilsen, slik ble det aldri. Istedet kommer i år Terje Berg for å holde veldedighetskonsert som også er en hyllest til sin avdøde onkel onsdag 19. Februar.

– ISAH

Ungdomskonsert blir det også i år, og det er 20-år gamle Isah som skal stå for den i år. Festivalen står den talentfulle Stavanger-gutten blir årets navn, og spiller på Slipen Scene torsdag 20. Februar som altså er en under 18 konsert.

Også lokale bodøværinger tar turen til Slipen torsdag.

– Regnvær

Det talentfullet bandet som også slapp sin første EP i år med låter som «Noe mer» som ble A-listet hos Radio 3 har allerede spilt på festivaler som Træna, Parken, Bukta, Bakgården og Bodøfestivalen. Nå får de altså lagt til Blåfrostfestivalen på den lista da de spiller på Slipen torsdag.

Så til selve festivalen, hvor det tradisjonen tro er noen skikkelige godbiter å glede seg til.

– THE DOGS

Norges desidert mest hyperaktive band, The Dogs, kommer nok en gang ut med nytt album på

årets første mandag. Den 6. januar 2020 smeller de ut sitt åttende studioalbum, «Crossmaker»,

og bare uker etterpå legger de ut på en massiv Norges-turnè.

Det er derfor med stor glede vi kan fortelle at de nok en gang har valgt å legge turen innom

oss på Blåfrost!

– RED RUM CLUB (UK)

Det er ingen hemmelighet at Blåfrost har et nært samarbeid med musikkmiljøet i Liverpool,

popmusikkens vugge og smeltedigel. Og allerede høsten 2018 begynte ryktene å gå om et helt

spesielt band fra byen ved Mersey-elvens bredd, en sekstett som ikke låt som noen andre i

England, og som nå – under radaren for media og bransje – var i ferd med å kapre lyttere over

hele Storbritannia. I februar pakker de instrumentene for å erobre et nytt land med sin Tarantino-

svingende-vill-vest-rock. Første gang i Norge: Slipen og Blåfrost, selvsagt!

– RSP & THOMAX

Det startet som en utfordring om å gjøre en gig sammen. Det klaffet. Så la de ut en låt gratis på

nettet, september 2009, med et ønske om at ingen måtte sladre til Halvdan. Nordland trykket låta

og gutta til sitt hjerte, og de returnerte kjærligheten med legendariske EPer, en haug panegyriske

festivalomtaler og en utsolgt klubbturné. Nå er de klare til å parkere Trivselsmaskineriet utenfor

Slipen.

– The September When

The September When, med Morten Abel i spissen, er et av sin generasjons mest legendariske norske

band, med en imponerende rekke udødelige hits i bagasjen! Og nå, endelig, er det klart at The September When også skal besøke Blåfrost, med gitarbagen full av godlåtene fra de klassiske albumene «Huggermugger» og «Mother I’ve Been Kissed».

Med det er fredagen komplett, og lørdagen blir ikke noe dårligere!

– Aleksander Kostopoulos

Aleksander Kostopoulos er ikke bare en av Nord-Norges mest aktive musikere, han

er også en trommeslager i verdensklasse. På Blåfrost 2020 blir det verdenspremiere på hans nye soloprosjekt ”Oftania – Wake

Up” en konsert du aldri har sett maken til. Publikum vil blant annet kunne bevege seg

fritt rundt en «lyskube» som plasseres midt i storsalen. Inne i denne kuben – som

gjennom lys, laser og film-prosjektering vil gi publikum en unik visuell opplevelse –

sitter Aleksander Kostopoulos, hans slagverk og helt ny musikk.

– RICOCHETS

Den 19. mars 2019 ble nyheten lansert om at Ricochets var tilbake på scenen. Allerede fem

dager senere hadde de blitt signert til Blåfrost 2020. Slike muligheter kan nemlig ingen festivaler

med respekt for seg selv la passere.

– Reykjavíkurdætur (ISLAND)

Blåfrost elsker å gi deg overraskelser. Reykjavíkurdætur er et hip-hop kollektiv av fra

Reykjavik bestående utelukkende av jenter. Ti søstre som ikke er søstre. ”Døtrene av

Reykjavik” er en høyoktan-klan med show som forfører, provoserer og griper tak i

publikum over hele Europa. Nåde den som ikke er med på festen!

– TURBONEGRO

Verdens mest kjente og legendariske norske rockeband? Selvfølgelig!

I februar var det 30 år siden Turbonegro holdt sin første offisielle konsert – i København av alle

steder. Nå er det altså jubileumsår og ny kjempegod unnskyldning for fest. Happy Tom, Euroboy og

resten av gjengen inviterer til Turbo-fest på Norges tøffeste rockescene!

– MOVITS! (SE)

Har vi noensinne fått mer skryt for en booking? – Nei.

Har vi noen gang fått flere spørsmål om å gjøre det en gang til? Nei, skriver festivalen i en pressemelding.

Siden sist de gjestet Blåfrost har Movits! gitt ut enda mer deilig musikk, og vi kan atter en

gang love herlig party-cocktail med vilt, svingende nord-svensk hip-hop, blåsrekke og

allsang. Hur bra som helst, førr faen!

– GABRIELLE

Noen ganger kan det ta flere år før man får det man ønsker seg aller, aller mest. I tilfelle Gabrielle, dama som har imponert oss mer enn noen andre på livescenen i Norge de siste årene, har veien fram mot Blåfrost 2020 vært et fire år langt gnagsår i skoene våre.

Gabrielle har alt, og med nye låter i det ene ermet, og et lass av perler i det andre, kommer hun til å bli booket til alle de store festivalene i 2020. Men aller først skal hun til Blåfrost. Endelig, skal hun til Blåfrost! For første gang på en scene i Nord-Norge på over et og et halvt.

Med det er Blåfrost 2020 komplett, og vær ikke redd, tradisjonen tro blir det også klubb frostnatt både fredag og lørdag med DJ Tarjei Strøm og skamløse hits natta lang etter siste artist har forlatt scenen!

Vi gleder oss allerede.