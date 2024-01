Hindrer nettverkskultur et mangfoldig kulturliv?

Har du hørt om begrepet «nettverking»?

For å komme seg opp og fram i arbeidslivet er det viktig å være utadvendt, blid, morsom og sosial.

Eller?

Å jobbe i kulturbransjen kan være veldig uforutsigbart. Med knappe frister, freelancing og få faste stillinger er det ofte hard konkurranse. Da er det kanskje fristende å ansette en man allerede kjenner, uten å bruke tid på å lete etter andre kandidater.

Spørsmål om nettverkskultur, potensielt manglende mangfold og uklare maktforhold er blant temaene panelet bestående av Synnøve Sundby Fallmyr, Gro Bergrabb, Oskar Yazan Mellemsether, Matias Bjune Pedersen og Mathias Skaset, kommer til å diskutere under fredagens paneldebatt i Stormen Konserthus.

Det er foreningen Balansekunst som har tatt initiativ til denne samtalen. Balansekunst er en forening bestående av et samarbeid mellom over 170 norske kunst- og kulturorganisasjoner som sammen jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Vi tok en prat med daglig leder, Joakim Aadland i forkant av arrangementet.