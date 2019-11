Hip-hop legender til Opptur

Tidligere denne uka annonserte Oppturfestivalen at de ville komme med et nytt artistslipp denne uken, i dag slapp de et stjernelag av artister som garantert blir å sette fyr på scena i Juli.

– TP ALLSTARS

Tommy Tee, Warlocks, Diaz, Mae, Son Of Light.

De står sementert dypt inn i historiebøkene for Norsk Hip-hop. Scenen hadde ikke vært den samme uten de karene her. Nå kommer hele gjengen til Opptur for å lage kaos på hovedscenen, la Opptur ut på sin facebookside onsdag.